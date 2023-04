Zweibrücker Musiker gibt Gas „Du bist der Typ mit der Gitarre“

Jan-Luca kommt ursprünglich aus Pirmasens, wohnt aber jetzt mit Kerstin in deren Heimat Rimschweiler. Der 24-jährige hat einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt, als er 2019 an der Castingshow „The Voice of Germany“ teilnahm. Leider gehörte er zu jenen Talenten, bei denen sich keiner der vier Coaches umdrehte. Wie verkraftet man so etwas? „ Klar ist man dann irgendwo ein bisschen enttäuscht“, sagt er. „Aber die Freude war größer, dass ich es bis dahin geschafft hatte. Da ist so viel abgefallen in dem Moment.“