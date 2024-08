Für eine Vierjährige aus Zwickau Mit dem Trabi quer durch die USA

Von Zwickau fuhr er seinen in unzähligen Arbeitsstunden größtenteils eigenhändig restaurierten, senfgelben Oldtimer nach Emden. Per Fähre ging das Auto nach Baltimore zu einem Bekannten und seit Anfang Juni ist der Westpfälzer damit unterwegs. Er bekennt: „Es ist deutlich anspruchsvoller, als ich es mir vorgestellt habe. In jeder Hinsicht, von der Planung über die permanente Anpassung der Vergasers, die Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur Tour selbst.“ Zum Glück sei ihm das nicht so bewusst gewesen, sonst hätte er vielleicht gekniffen.