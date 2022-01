Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland : Jakobspilger wollen zukünftig auch neue Wege beschreiten

Zweibrücken Nach einem durchweg gelungenen Jahr begibt sich die Regionalgruppe Pirminiusland Südwestpfalz der St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland auf Neuland: Neben dem beliebten Samstagspilgern „Von Muschelstein zu Muschelstein“ soll zusätzlich ein Werktagspilgern als kürzere Rundtour angeboten werden. Der Auftakt ist am 6. Januar.

Den Anfang machen will die Gruppe mit einem „Dreikönigspilgern“ am Donnerstag, 6. Januar. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der protestantischen Kirche in Mittelbach. Heinz Burkhardt beschreibt die Wegstrecke: „Wir pilgern ein Stück auf der Nordroute des Jakobswegs Hornbach-Metz und wandern nahe der Grenze zum Saarland an der Kugelfanghütte vorbei zurück zum Ausgangspunkt.“ Dieser sei auch gut mit dem Stadtbus zu erreichen. Die Streckenlänge beträgt nicht ganz acht Kilometer.