Jahresrückblick Zweibrücken 2023 (Teil 2 von 3: Mai bis Juli) Amazon-Ansiedlung geplatzt, Geldautomaten gesprengt, Pro-Outlet-Urteil gekippt

Serie von Geldautomaten-Sprengungen erschüttert die Region: Eigentlich wollte die Sparkasse Südwestpfalz zum Thema Sicherheit 2023 nur mit einem Experiment in die Schlagzeilen geraten: Ein Überwachungskamerasystem mit Künstlicher Intelligenz soll erkennen, wenn Kriminelle die Filiale am Zweibrücker Schlossplatz betreten. Doch ab Mai rücken dramatischere Ereignisse in den Fokus. Zuerst wurde der (gemeinsam mit der VR-Bank betriebene) Geldautomat in Hornbach gesprengt, die Druckwelle verwüstete den benachbarten Kosmetiksalon, zum Glück wurden keine Anwohner oder Passanten verletzt. Die Sparkasse entfernte daraufhin an als besonders gefährdet eingeschätzten Standorten – bis zur Installation neuer Sicherheitsmaßnahmen – alles Geld aus den Automaten. Was bei etlichen Kunden wegen weiter Umwege für Ärger sorgte – aber nicht genug war. Denn nur elf Tage später folgte die nächste Sprengung. Diesmal in Zweibrücken-Bubenhausen: Hier wurde der Automatenraum der SB-Filiale komplett verwüstet, ein Nachbar bewachte bis zum Eintreffen der Polizei Tausende herumliegende Euro. Wie später durch Merkur-Recherchen bekannt wurde, hatten die Täter versucht, das Eintreffen der Polizei zu verzögern, indem sie das Tor der Zweibrücker Polizei-Ausfahrt versperrten. Zum Glück war ein Streifenwagen gerade in der Nähe von Bubenhausen. Auch angesichts der bundesweiten Welle von Automatensprengungen reagierte die Sparkasse drastisch: Von 20 SB-Filialen blieb zeitweise nur noch eine (weil neben der Polizei in Pirmasens) geöffnet. Trotzdem kam es zu einigen weiteren Automatensprengungen in der Region Pirmasens/Südwestpfalz/Zweibrücken (insgesamt waren dort 2023 acht Bankstandorte betroffen). In Thaleischweiler-Fröschen wurde Ende Juli ein Automat gesprengt, obwohl der sicherheitshalber nicht befüllt war. Im September in Contwig schlug neu installierte Sicherheitstechnik die Täter in die Flucht, als sie die Sprengladung anbringen wollten. Die letzte und schlimmste Geldautomaten-Sprengung des Jahres in der Region Südwestpfalz war am Silvestermorgen: Die Filiale der VR-Bank in Bundenthal brannte dadurch völlig aus.