Jahresrückblick Zweibrücken 2023 (Teil 3 von 3 – MIT TOP TEN DER MEISTGEKLICKTEN ARTIKEL DES JAHRES) Outlet-Center darf wachsen – Schlachthof und Juwelier Rohrbacher bis auf Weiteres geschlossen

Outlet darf massiv wachsen: Nach dem juristischen Ärger um die vielen verkaufsoffenen Sonntage (siehe Teil 2 des Jahresrückblicks) gab es für das „Zweibrücken Fashion Outlet“ 2023 auch eine sehr gute Nachricht: Die SGD Süd (Struktur- und Genehmigungsdirektion in Neustadt) erklärte zum Abschluss ihres anderthalbjährigen Raumordnungs- und Zielabweichungsverfahrens, das Outlet-Center dürfe in exakt dem Umfang wie beantragt (!) seine Verkaufsfläche um 8500 auf 29 500 Quadratmeter vergrößern. 40 bis 50 neue Geschäfte sind geplant. Damit wies die Landesbehörde die Bedenken von Nachbarstädten in der Pfalz und vor allem im Saarland zurück, ihre Innenstädte würden durch die Outlet-Erweiterung massiv geschädigt. Die SGD sah hierfür nach mehreren Gutachten keine Belege. Nun wollen einige Städte wohl klagen, wenn die Baugenehmigung erlassen wird. Pikant: In ihrem Bescheid unterstützt die SGD den Gutachter-Hinweis, Neunkirchen und insbesondere Homburg hätten selbst jahrzehntelang Ansiedlungen auf der Grünen Wiese zugelassen und so offensichtlich keinen Wert auf einen konsequenten Schutz ihrer Innenstadt gelegt. Nur in einem wesentlichen Punkt gab die SGD den Kritikern recht: Das Outlet argumentierte, man wolle bei der Erweiterung auf „Luxus“-Marken setzen, die in den umliegenden Innenstädten nicht vorhanden sind. Das ist der SGD zu schwammig – sie macht zur Auflage, den Luxus-Begriff in einem „städtebaulichen Vertrag“ zu konkretisieren. Was die vom Outlet beauftragten Gutachter aber eh schon angeboten hatten.