Jahreshauptversammlung des Zweibrücker Unterhaltungsvereins : Rückblick und Ausblick der Amicitia

Zweibrücken Der Zweibrücker Unterhaltungsverein Amicitia blickte bei seiner Jahreshauptversammlung noch einmal zurück auf die vergangenen beiden Jahre – und ehrte den langjährigen Schriftführer Karl Manderscheid.

Wie gut, dass der Zweibrücker Unterhaltungsverein Amicitita bereits 1869 gegründet wurde und kein Jahr später. So konnte das Jubiläum 150 Jahre Amicitia 2019 noch vor der Corona-Krise umfangreich gefeiert werden. Bei der Jahreshauptversammlung Mitte Juli im Sportheim des SV Niederauerbach erinnerte der Vorsitzende, Hans Vonhof, in seinem zweijährigen Rückblick an die gelungenen Feierlichkeiten. Denn der Unterhaltungsverein hatte seinem Daseinszweck alle Ehre gemacht. Statt trockener Jahreszahlen überraschte er die zahlreich erschienenen Ehrengäste bei dem offiziellen Festakt im Herzogsaal mit einem Auftritt von Jaques Bistro. Detlev Schönauer erheiterte mit seinen Vereinsgeschichten so, dass bei dem einen oder anderen die Lachtränen liefen.