Zweibrücker Kulturausschuss Musikschule und Stadtbücherei auf Erfolgskurs – mit Fußnoten

Schon konkreter ist die Hoffnung, ein jahrelanges Problem lösen zu können. Nach Überzeugung von Detzler könnte man die Nutzer- und vor allem Ausleihzahlen deutlich steigern, wenn die Bücherei-Standorte für Erwachsene (Herzogstraße 11) und Kinder/Jugendliche (Hofenfelsstraße 53) nicht mehr 500 Meter Fußweg voneinander entfernt wären. Detzler: „Jugendliche schaffen den Sprung vom einen zum anderen Standort nicht.“ Und Eltern, die ihre Kinder in die Kinder- und Jugendbücherei begleiten, hätten keine Chance, gleichzeitig auch für sich selbst nach Büchern zu stöbern. „Man kann sich nur vorstellen, was da los wäre, wenn wir an einem Standort zusammen wären!“ Diesem Ziel sei man „2022 ein Stück näher gekommen“, erinnert der Jahresbericht daran, dass dank des bundesweiten Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstadt“ nun konkret eine Zusammenlegung der beiden Bücherei-Standorte geprüft wird, und zwar im ehemaligen City-Outlet am ZOB (Busbahnhof Hauptstraße). Detzler: „Wir sind gespannt, was die Machbarkeitsstudie ergibt.“ Auch der Personaleinsatz wäre bei einer Standort-Fusion einfacher.