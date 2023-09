Kreisjagdmeister Rolf Henner Ärger über neues Jagdgesetz

Blanke Empörung und grenzenloses Unverständnis ruft der neue Entwurf des Landesjagdgesetzes bei Rolf Henner hervor. Seit 1996 ist er als Kreisjagdmeister in der Südwestpfalz Berater der Unteren Jagdbehörde, als Vorsitzender des Kreisjagdbeirats für die Belange der Jäger zuständig und Vorsitzender der Prüfungskommission für die Jägerprüfung. Nicht nur, dass die Vorschläge der Jägerschaft in dem Gesetzentwurf in keiner Weise berücksichtigt worden seien und die geplanten Vorschriften völlig an der Praxis und dem Naturschutz vorbeigingen. Nein: Die Vorlage enthalte auch Passagen, die schon nahezu beleidigend auf Jäger wirken müssten, erzählt der 71-Jährige.