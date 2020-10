Erneute Verzögerung : Ixheim-Kreisel erst im November fertig

Die Einmündung in den Etzelweg. Autofahrer, die wie Barbara Engel aus Mittelbach kommen, werden hier in den Etzelweg umgeleitet, obwohl der Weg über den Hornbach zum Kreisel schon fast fertig ist. Foto: Nico Tielke

Zweibrücken Laut LBM verschiebt sich die Fertigstellung erneut. Anwohner und Pendler stört die Umleitung über den Etzelweg.

Barbara Engel ist genervt. Sie fährt täglich mit dem Auto von Seyweiler aus nach Zweibrücken zur Arbeit. Ihr Weg führt sie normalerweise über Mittelbach und Ixheim in die Innenstadt. Doch weil die dortige Kreisverkehrsanlage seit April 2019 für 4,3 Millionen Euro umgebaut wird, muss sie anders fahren. Die unausweichliche Umleitung in die Innenstadt ist momentan der Etzelweg. Der ist eigentlich Tempo-30-Zone, gleicht aus Sicht einer Anwohnerin, die sich auf der Facebook-Seite des Pfälzischen Merkur äußerte, derzeit aber eher einer „Stadtautobahn“. Eine weitere Facebook-Nutzerin schreibt, dass die Umleitungsstrecke auch an einem Schulweg vorbei führe. Sie sei froh, dass da noch nichts passiert ist.

Beim für die Baustelle zuständigen Landesbetrieb Mobilität (LBM) hieß es im Mai, der Kreisel solle bis Ende September für den Verkehr freigegeben werden. Vor rund zwei Monaten korrigierte er auf Ende Oktober. Doch auch das könne nicht eingehalten werden, erklärt der stellvertretende Leiter des LBM in Kaiserslautern, Volker Priebe, auf Merkur-Anfrage. Grund für die Verzögerung sei, dass besimmte Schritte in den letzten Wochen nicht erledigt werden konnten, weil es häufig geregnet hat. Dazu zählt er unter anderem das Anbringen von Markierungen und letzte Asphaltarbeiten, für die es mehrere Tage trocken sein muss.

„Wir gehen im Moment davon aus, dass der Kreisel Mitte November wieder von allen Seiten befahrbar ist“, sagt Priebe. Die Autobahnanschlüsse zur A 8 bleiben jedoch im November definitiv noch zu. Die Sanierung der Autobahnbrücke laufe unabhängig vom Ixheimer-Kreisel ab und dauere wohl noch an. Wann genau diese Arbeiten fertig werden und Autofahrer wieder von Ixheim auf die A 8 auffahren und von der Autobahn in Ixheim abfahren dürfen, könne der LBM noch nicht genau sagen – vermutlich im Frühjahr 2021.

Dass in den letzten Wochen am Kreisel nichts passiert sei, weist der LBM zurück. Der Bereich der L 465 in Richtung Ixheim sei bis zur Brücke über den Hornbach soweit fast fertig, deshalb wurde an anderer Stelle gearbeitet. Noch nicht fertig ist der Abschnitt vom Kreisverkehr bis zur Brücke. Dort musste während der Bauarbeiten der Weg bis zur Stahlfirma WDI freigehalten werden, damit das Unternehmen eine Zufahrt hat. Deshalb sei dieser Bereich erst zum Schluss dran, erklärt Priebe.