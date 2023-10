Islandpferde-Gala Tolle Show mit abruptem Ende

Bevor Tatjana Früh mit dem ersten Schaubild „Licht am Horizont“ einen ersten künstlerischen Impuls auf dem Pferderücken eines Islandpferdes setzen konnte, waren die sportlichen Endausscheidungen angesagt. Wir werden darüber in einer der kommenden Ausgaben des Pfälzischen Merkurs gesondert berichten. Mia Sophie Eckert zelebrierte anschließend regelrecht zur bekannten Filmmelodie aus Bond-Filmen Bond-Flair zu Pferd, bevor Marie und Hidalgo vom Showteam „Pezunas Felices“, was aus dem Spanischen kommt und so viel heißt wie „Glückliche Hufe“, ihren Auftritt hatten. Stürmisch feierte das Publikum die Darbietungen nach der Vorlage von „Die Schöne und das Biest“, was das Duo ganz ausgezeichnet umzusetzen wusste. Jedenfalls machte das Paar beim Galaabend viele Besucher restlos glücklich.