Erfolgreiche Corona-Prävention bei Islamischer Gemeinde Zweibrücken : „Wir bemühen uns wirklich sehr“

Treffpunkt „Haus der Begegnung“: Die beiden Vorsitzenden der muslimischen Gemeinde Zweibrücken, Ali Alsakkar und Ziad Al Hussein, sowie die beiden Vorsitzenden des Beirats für Migration und Integration, Elke Hilgert und Kamiran Mohamad (von rechts). Foto: Moritz Scheidel Foto: Moritz Scheidel

Zweibrücken In wenigen Tagen ist der muslimische Fastenmonat Ramadan vorbei. Wie im vergangenen Jahr stand er im Zeichen von Corona. Das Verhalten sei vorbildlich gewesen, sagt die islamische Gemeinschaft Zweibrücken. So wie eigentlich schon die gesamte Krise über.

Menschen sitzen an einem Tisch. Essen und trinken, beten und lachen. Es duftet gut – überall anders, überall lecker. In diesem Moment, wenn die Sonne am Abend untergeht, geht sie gefühlt auch immer ein wenig auf. Abendessen zum Ramadan. Iftar genannt. Ein Highlight.

Wäre da nicht dieses Corona-Virus, durch das natürlich auch die schönsten Iftars in dieser Zeit nicht mehr ganz so schön wirken. „Das Fastenbrechen bleibt aktuell leider nur in der Familie, im kleinsten Kreis“, bedauert Ali Alsakkar, Vorsitzender der islamischen Gemeinde Zweibrücken (IGZ): „Wie bei allen Menschen ist es auch bei uns weniger mit den Kontakten geworden.“

Die eigentlich fröhliche Zeremonie, in der Moslems ihr Fasten für wenige Stunden unterbrechen, um spätestens bei Sonnenaufgang für mehrere Stunden wieder zum Fasten überzugehen, wurde auch in diesem Jahr zu einem maximal ruhigeren Familienessen. So schon 2020, so auch jetzt. Der zweite

Corona-Ramadan in Folge also.

Natürlich seien diese Umstände keineswegs einfach, sagt Alsakkar. Doch dass sich die Menschen in seiner Gemeinde trotzdem so diszipliniert an die Regeln hielten, „macht uns sehr stolz; selbstverständlich“. In wenigen Tagen, am 12. Mai, ist Ramadan vorbei – „ohne, dass die Zahlen gestiegen sind“.

Ziad Al Hussein, Co-Vorsitzender des IGZ, hört Alsakkar aufmerksam zu, immer mal wieder begleitet er dessen Worte mit einem Nicken. Für ihn komme das keineswegs überraschend, dass sich die Menschen in der Gemeinde während des Ramadans an die Corona-Maßnahmen hielten. Vielmehr sei es eine logische Konsequenz. Chronologisch passend, wenn man so will. So sei das Verhalten auch schon vor dem 12. April, als der Ramadan in diesem Jahr begonnen hat, nicht anders gewesen. Weshalb hätte sich also nun etwas ändern sollen? Al Hussein ist sich sicher: Die Menschen bei der IGZ haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein für die aktuelle Situation.

An drei Stellen in der Innenstadt hat das Rathaus Plakate angebracht, die Migranten in deutsch und englisch über das Corona-Virus informieren: an der Gottlieb-Daimler-Straße (Foto), in der Poststraße sowie in der Landauer Straße. Foto: Mathias Schneck

Er verweist hierbei auch auf die Freitagsgebete in der Moschee, an denen in Absprache mit dem Ordnungsamt aktuell etwa 40 Menschen teilnehmen dürfen. In Normalzeiten seien es bis zu 120. „Auch hier halten sich die Menschen an die geforderten Maßnahmen.“ Neben den üblich verdächtigen Regularien wie Mundschutz-Tragen und Abstandhalten seien das auch auf die Situation angepasste Vorgaben: „Die Teilnehmenden müssen ihren eigenen Gebetsteppich und ihr eigenes Trinkwasser mitbringen“, erklärt Al Hussein. Außerdem nehme man von jedem Einzelnen die Kontaktdaten sowie Handynummern auf. Zur Nachverfolgung. Ein Szenario, zu dem es bislang jedoch noch nicht kam. Der Grund: „Bislang gab es unter den weit über 200 Mitgliedern unserer Gemeinde seit Beginn der Corona-Pandemie noch keine einzige Infektion“, sagt Al Hussein. Und das bis heute.

Nachgefragt bei Kamiran Mohamad und Elke Hilgert, den beiden Vorsitzenden des Beirats für Migration und Integration der Stadt Zweibrücken, der die etwa 3100 in Zweibrücken lebenden „Menschen mit Migrationshintergrund“ unterstützt. Verhalten die sich alle in Zweibrücken so vorbildhaft? „Wie bei den Deutschen gibt es natürlich auch hier Menschen, die sich weniger an die Regeln halten. Doch insgesamt werden die Maßnahmen absolut ernst genommen“, beteuert Vize-Vorsitzende Hilgert. Auch unter den Kleinsten, den Kindern. Die Tatsache, „dass oftmals mehr ausländische als deutsche Kinder wegen eines Corona-Falls an der Schule nach Hause müssen, liegt ganz einfach daran, dass Migrantenfamilien meist mehr Kinder haben“, sagt sie.

Lesen Sie auch Aufklärung in verschiedenen Sprachen : Infos mittels Flugblättern, Plakaten und Aushängen

Dass Sprachprobleme unter Migranten zu einem Unverständnis führten, wie der Zweibrücker Landtagsabgeordnete Christoph Gensch (CDU) kürzlich behauptete, widerspricht Hilgert entschieden: „Viele verstehen zwar sehr schlecht Deutsch, doch sie bekommen die Nachrichten in ihrer Sprache übersetzt auf ihr Handy.“ Die Folge: Nicht wenige seien über den Status quo im Corona-Maßnahmen-Dickicht im Bilde. Ungeachtet der fehlenden Deutschkenntnis. „Vieles wird ja auch auf Facebook konsumiert – auch hier werden Übersetzungen angeboten. Vollkommen egal in welcher Sprache“, macht Hilgert klar und zählt dann auf: „Arabisch, kurdisch, russisch, polnisch ...“