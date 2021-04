Corona in der Südwestpfalz : Inzidenzwert in Zweibrücken wieder unter 100 gerutscht

Südwestpfalz Das Gesundheitsamt berichtet von drei weiteren Todesfällen in den vergangenen Tagen und Wochen in der Südwestpfalz.

(red) Kaum droht die Notbremse, schon sinken die Zahlen: In Zweibrücken lag der Inzidenzwert am Montag mit 99,4 wieder knapp unter dem kritischen Wert von 100 Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Der Landkreis Südwestpfalz lag sogar bei lediglich 74,9, die Stadt Pirmasens weiterhin bei stolzen 201,3. Trotzdem ist die Region mit diesen Zahlen komplett im roten Bereich. Nach aktuellem Stand (Dienstag, elf Uhr) wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz in Pirmasens 25 weitere positive Corona-Tests registriert. Von den neuen Indexfällen waren zuvor bereits fünf Personen aus Pirmasens, zwei Personen aus Zweibrücken sowie eine Person aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land als enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.