Investor aufgetaucht Zwangsversteigerung kurzfristig abgesagt

Nach den Gründen dafür befragt, teilte der Helexier-Insolvenzverwalter, der Saarbrücker Rechtsanwalt Dennis Blank, unserer Zeitung mit, dass „die das Versteigerungsverfahren betreibenden Gläubigerinnen (unter anderem die Stadtverwaltung, der Helexier einen fünfstelligen Betrag schuldet, Anm. d. Red.) die einstweilige Einstellung des Verfahrens kurzfristig beantragt“ hätten. „Hintergrund“ dieser Einstellungsanträge sei „der Eingang eines schriftlichen Kaufangebots eines neuen Investors, der das Grundvermögen und die Gebäulichkeiten erwerben will“. Jedoch bliebe aufgrund der einstweiligen Einstellung des Zwangsversteigerungsverfahrens „der freihändige Verkauf unter Beteiligung der Gläubigerversammlung derzeit möglich“, hieß es weiter. „Die Verkaufsverhandlungen sollen in den nächsten Wochen abgeschlossen werden“, kündigte der Insolvenzverwalter an. Sollten es jedoch weitere Kaufinteressenten geben, so könnten diese bis zum 16. Februar bei ihm schriftliche Kaufangebote einreichen, die allerdings „mit einer Finanzierungsbestätigung unterlegt sein“ müssten. Zudem sei die „Vorlage eines Grobkonzepts wünschenswert“.