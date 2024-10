Asiatische Hornissen und andere invasive Arten Wie Zweibrücken mit Invasoren umgeht

An vielen Stellen am Rande des Siedlungsgebietes sieht man, so Wunderberg, wie sich Pflanzen infolge illegaler Ablagerungen von Gartenabfällen in der Natur ausbreiten: „Es ist keinesfalls ein Kavaliersdelikt, wenn man ,zum Kompostieren’ Gartenabfälle in der freien Landschaft ablagert. Hierdurch haben sich an einigen Gehölzrändern schon Kirschlorbeer und Mahonie in der Landschaft etabliert.“