Interview mit Tadano-Demag-Chef „Wenn es keine Einigung gibt und der Streik weitergeht, wird der Personalabbau deutlich größer sein müssen“

Sawada: Sie haben recht, wir müssen so schnell wie möglich zu einer geregelten Produktion zurückkehren. Deswegen haben wir der Arbeitnehmerseite maximales Entgegenkommen signalisiert – unter der Voraussetzung, dass der Streik sofort aufhört. Konkret haben wir eine Reduktion des notwendigen Stellenabbaus von ursprünglich rund 400 auf weniger als 260 Stellen vorgeschlagen. Darüber hinaus soll es ein Freiwilligenprogramm für Arbeitnehmer über 63 Jahre und erhöhte Abfindungen für Mitarbeitende geben, die freiwillig zur Vermeidung einer betriebsbedingten Kündigung gehen. Zusätzlich haben wir das Angebot gemacht, dass es eine Motivationsprämie für alle Arbeitnehmer geben wird, natürlich auch für diejenigen, die gar nicht erst gestreikt haben. Und obwohl wir uns so weit bewegt haben, legt es der Verhandlungsführer der IG Metall, Uwe Zabel, offenbar weiter darauf an, die Gespräche bewusst scheitern zu lassen. Es wäre nicht das erste Mal, dass das Verhalten von Herrn Zabel den Eindruck erweckt, er will ein Traditionsunternehmen in unserer Region ruinieren. Schauen Sie sich nur mal die unrühmliche Rolle der IG Metall unter seiner Leitung beim Niedergang der Halberg Guss vor ein paar Jahren an, die am Ende zur gesamten Schließung des Unternehmens führte. Das darf sich hier nicht wiederholen. Lassen Sie es mich ganz deutlich sagen: Falls die IG Metall tatsächlich weiterhin so aggressiv wie bei der Halberg Guss vorgehen möchte und unser Entgegenkommen nicht aufnimmt, wird es am Ende ähnlich ausgehen. Dann wird es keine Arbeitsplätze in Zweibrücken mehr geben.