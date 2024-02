Interview Heavysaurus „Wir können 600 Kinder nicht leiser drehen“

Leim Heavysaurus ist eine meiner Hauptbeschäftigungen, das macht richtig Spaß und es gibt viel zu tun. Dann gehöre ich auch zu den Leuten, die die Produktion machen, also das Ganze organisieren, praktisch eine Stufe unter dem Management. Ich bin auch von Anfang an dabei und war der Erste, der von der Plattenfirma kontaktiert wurde. Ansonsten habe ich eine lustige andere Show: Die heißt „Rock Stories“. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das so heißt. Seit 25 Jahren habe ich viel über Musik geschrieben. Da sind mir diese ganzen Geschichten begegnet, die wir Fans so cool finden, über die wir uns nach zwei Songs und drei Bieren sowieso unterhalten. Zum Beispiel: Axl Rose wollte mal David Bowie verhauen. Oder: Bon Jovi hat mit R2D2 gesungen. Die Beatles haben im Buckingham Palace gekifft. Ich habe da eine Liveshow draus gemacht, also keine Lesung. Es ist ein freier Vortrag. Da erzähle ich auch Geschichten aus meiner eigenen Erlebniswelt. Also als ich mal mit Zakk Wylde in L.A. saufen war und das erwartungsgemäß sehr schiefgegangen ist. Rock Stories ist mein größter Nebenjob, damit gehe ich auf Tour. Ich habe noch ein zweites Programm namens „Music & Crime“, da geht es um wahre Verbrechen im Rock ’n’ Roll. Es wird auch noch ein weiteres Musikgeschichten-Buch geben.