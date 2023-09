Interview Tanja Karmann „Magie ist nur einen Schritt entfernt“

Karmann: Jeder Autor muss seinen Weg und seine Stimme finden. Mein Motto lautet: „Magie ist nur einen Schritt entfernt … genau wie das Grauen“. In meinem Roman „Der Mitternachtsladen“ betritt die Protagonistin eine andere Welt. Aber es gibt Magie auch in unserem „normalen“ Leben. Es geht um die Magie im Alltag, um diese magische Momente, die wir alle erleben, wenn wir an einem Fluss entlang laufen oder die Sonnenstrahlen durch die Bäume im Park beobachten. Meine Botschaft lautet also: Achten Sie auf Kleinigkeiten, halten Sie inne und genießen Sie den Moment. Neben „magischen“ Romanen habe ich auch Horrorbücher wie „Flapperblut“ geschrieben, die Weiterentwicklung dieses Gedanken darstellen. Das heißt: Nach den schönen magischen Dingen sind jetzt die unschönen an der Reihe. Man kann es sich so vorstellen: Wenn in meinem Blumenbeet eine Fee wohnt, dann gibt es auch Monster unter dem Bett.