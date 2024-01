Zweibrücken, Pirmasens, Südwestpfalz Für Feuerwehr und gegen Fachkräftemangel: OB für mehr interkommunale Zusammenarbeit

Die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände sind sich einig: Sie wollen die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) in Rheinland-Pfalz landesweit ausbauen. Da sei effizienter und bürgerfreundlicher als Fusionen. Das wurde am Montag bei einer Pressekonferenz in Mainz bekanntgegeben (Bericht: Seite 1). Die Städte Zweibrücken und Pirmasens sowie der Landkreis Südwestpfalz haben dabei eine Vorreiterrolle: Sie sind bereits seit zwei Jahren eine von drei Modellprojekt-Regionen für IKZ in Rheinland-Pfalz.