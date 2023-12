Durch Fake News in den Ruin getrieben? Drama um Novum Innovativbau: Das sagt der Insolvenzverwalter

Der am 11. Dezember vom Amtsgericht bestellte vorläufige Insolvenzverwalter Wieschemann schränkte am Mittwoch auf die Frage nach dem Insolvenzgrund ein, er und sein Team müssten sich noch einen genaueren Überblick über die Situation verschaffen: „Es ist zu früh, seriös etwas zu sagen.“ Beim ersten Besuch bei Novum in der Zweibrücker Amerikastraße am Dienstag habe er aber (auch unserer Zeitung vorliegenden) WhatsApp-Nachrichten mit dem gefälschten Insolvenz-Text aus dem Frühherbst eingesehen. „Wir bewerten nun in aller Ruhe, was das für Konsequenzen nach sich zieht.“