Zweibrücken/Pirmasens Steuern Helexier und Himmelsberg-Fachklinik auf die Pleite zu?

Aber Helexier wollte nicht zahlen, sondern machte eine Gegenforderung auf. In einer Erwiderung zur Diakonissen-Klage hatte Helexier-Berater Klaus-Dieter Hielscher seinerzeit gegenüber unserer Zeitung gesagt, die in Rede stehenden Leistungen aus der Nießbrauchszeit hätte Helexier gar nicht benötigt und deshalb auch nicht in Anspruch genommen. Und im Übrigen fordere Helexier ihrerseits rund 700 000 Euro von der Diakonissenanstalt – angeblich für Renovierungsarbeiten sowie als Ausgleich für, wie es damals hieß, entgangene Mieteinnahmen, weil einige der von der Diakonissenanstalt seinerzeit genutzten Räume nicht hätten sofort bezogen werden können. Die von Helexier erhobene Gegenforderung bezeichnete Richterin Spieldenner während der Urteilsverkündung am Mittwoch indes als „nicht nachvollziehbar“.