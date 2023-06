Quartierstreff in den Breitwiesen „Hier ist etwas sehr Wertvolles entstanden“

Gemeinsam mit Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza, DRK-Chef Hans Prager, Quartierstreff-Ansprechpartnerin Leona Kaufmann und Bauamtsleiter Norbert Michels hatte der rheinland-pfälzische Innenminister zuvor den neuen Quartierstreff in den Breitwiesen offiziell eröffnet. „Ich freue mich, dass wir im Rahmen unseres städtebaulichen Förderprogramms – eine Million Euro ist in den neuen Quartierstreff geflossen – solche Projekte auf den Weg bringen können“, sagte der Innenminister. „Hier in den Breitwiesen ist wirklich etwas sehr Wertvolles entstanden – eine tolle Idee, die wir gerne in Rheinland-Pfalz weitererzählen“, betonte er. Solche Quartierstreffs seien ihm auch deshalb so wichtig, weil sie mit ihren Konzepten stark in die Zukunft gerichtet seien. „Wir sind damit ganz nah an den Menschen, weil wir Räume schaffen, in denen sie zusammenkommen können – ein wertvolles Mittel gegen Vereinsamung im Alter“, so Ebling.