Ausstellung im Zweibrücker Mannlichhaus Klare Linien und sprühende Farben

Für die Künstlerin steckt in dem Wort Traum nicht zufällig auch das Wort Raum, nach ihrer Auffassung brauchen Träume auch immer einen Raum, in dem sie entstehen können, eine Art Garten. „Träume sind Erlebnisse in einer anderen Bewusstseinsebene, sie sind rätselhaft, es herrscht oft ein ganz anderes Licht als das normale Tageslicht. Die Traumerlebnisse sind manchmal unerklärbar“, sagt sie dazu. Doch genau dieses Rätselhafte zieht sie an und daraus entsteht ihre Kunst. Sie taucht tief ein in innere Befindlichkeiten, ins Unterbewusste, Unerklärliche. „Man muss die Welt nicht kaputt erklären“, ist sie überzeugt, „man muss ihr den Zauber lassen, so wie Kinder es tun.“