Inge Faralisch-Schäfer und Christa Witte zeigen Werke im Mannlichhaus Zweibrücken Tief eintauchen in die Welt der Phantasie

Besonders gut sichtbar wird das in ihrem Werk „Oh mein Papa“. Es zeigt die Künstlerin als kleines Mädchen an der Hand ihres Vaters, der viel zu früh verstarb. Wie eine Erinnerung ist das Bild unscharf und zusätzlich eingewoben in eine Netzstruktur. Faralisch-Schäfers Bilder sind meist strahlend bunt. Die Künstlerin beschäftigt sich mit Träumen, Erinnerungen und Gefühlen. So auch in dem Bild „Vor dem Erwachen“, das eine Mutter zeigt, die ihr Baby hält. Umgeben sind Mutter und Kind mit naiv gemalten Spielzeugen, einem Regenbogen, Marienkäfern, Clowns und Motiven aus Gute-Nacht-Geschichten der 50er und 60er Jahre – der Zeit, in der die Künstlerin selbst ein Kind war. Inzwischen hat sie Enkelkinder, doch die Motive ihrer Kindheit kommen auch heute noch vor.