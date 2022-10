Bauausschuss : Straßensanierungen: „Da kann einem ja angst und bange werden“

Die Hersteller von Stoßdämpfern lieben sie, für die Bürger in Zweibrücken spottet sie jeder Beschreibung: die ramponierte Schlachthofstraße. Sie wird erst 2024 saniert. Foto: Mathias Schneck Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Verwaltung informiert im Bauausschuss über Stand der einzelnen Projekte und räumt ein: An so mancher Baustelle sollte regelmäßig kontrolliert werden.

In Zweibrücken sind zahlreiche Bauprojekte in der Realisierung. Die Verwaltung informierte den Bauausschuss über den Stand der Dinge. Der Merkur berichtete bereits aufgrund der Vielzahl der Vorhaben in zwei großen Berichten. Hier nun der Sachstand zu den Straßen, die saniert werden.

Annweiler Straße: Diese gehört zu den Straßen in Zweibrücken, bei denen der Autofahrer seine Stoßdämpfer (unfreiwillig) ausgiebig testen kann. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) räumte ein, dass es sich um eine „Rüttelpiste“ handelt. Der LBM (Landesbetrieb Mobilität) werde mit der Stadt die Fahrbahndecke 2023 bis zur Stadtgrenze sanieren. Nur auf Zweibrücker Gemarkung erfolge eine Erneuerung; der Kreis habe sich gegen eine Sanierung entschieden.

2023 werden in Zweibrücken neben der Annweiler Straße noch folgende Sanierungen angegangen: Uhlandstraße, Oselbachstraße, Weißdornweg und Zeppelinstraße. Die Schlachthofstraße – eine Straße, deren Zustand, ähnlich dem der Annweiler Straße, seit Jahren jeder Beschreibung spottet, werde erst 2024 saniert. Der Oberbürgermeister sagte, „diese Straße wird immer wieder von den Bürgern angefragt“. Eben aufgrund ihres jämmerlichen Zustandes. Aber erst 2024 sei es soweit.

Riedingerstraße: Steffen Mannschatz vom UBZ informierte, dass der Ausbau des Gehweges anstehe, ferner werde die Verlegung von Kabeln vorbereitet. Baubeginn war der 27. Juni 2022, Bauende soll der 30. Oktober sein; Baukosten: zirka 580 000 Euro.

Breitensteinstraße: Baubeginn war der 15. August. Momentan stehe der Aushub des Gehweges an, sowie die Verlegung von Geogittern an. Auf Nachfrage von Anne Bauer (SPD) sagte Mannschatz, Geogitter seien notwendig, um den Untergrund einer Straße zu stabilisieren. Baukosten für die Straße: etwa 550 000 Euro. Bauende: 31. Oktober.

Bauwerkerstraße: Baubeginn war der 19. September, fertig werden will der UBZ am 5. Dezember. Gesamtkosten: rund 470 000 Euro. Derzeit geht es an das Schotterplanum, ferner werden die Borde vorbereitet, sagte Mannschatz.

Vogelgesangstraße: Hier starteten die Arbeiten am 27. Juni. Die anvisierten Baukosten liegen bei rund 920 000 Euro. Die Bauarbeiter würden aktuell die Verdichtung des Schotterplanums prüfen, zudem würden die Borde vorbereitet. Ende November soll die Straße fertig sein.

Tilsitstraße: Hier soll am 31. März 2023 die Sanierung abgeschlossen sein.