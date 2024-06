Abfallberatung als Event XXL-Aktion klärt über richtige Mülltrennung auf

Die UBZ-Abfallberatung geht nicht nur live in den Dialog mit den Menschen in der Stadt: „Als Trennbotschafter*innen geben sie der Aktion ,Deutschland trennt. Du auch?‘ in ihrer Stadt persönlich ein Gesicht – auf Plakaten, mit Radio-Spots oder Interviews“, schreibt die Stadt weiter. Die Initiative „Mülltrennung wirkt“ begleite die Aktionswochen mit einer bundesweiten Werbe- und Social-Media-Kampagne. „Gesicht zeigen können auch die Bürger*innen selbst: Mit einem Selfie vor der XXL-Verpackung und dem Hashtag #wertrenntgewinnt können sie am bundesweiten Social-Media-Gewinnspiel von ,Deutschland trennt. Du auch?‘ teilnehmen und mit etwas Glück einen von vielen Preisen gewinnen.“