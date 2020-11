Ina Stenger ist die zweite Foodsharing-Botschafterin in Zweibrücken : Mehrwert schaffen für sich und andere

Zweibrücken Ina Stenger ist die zweite Foodsharing-Botschafterin in Zweibrücken. Die 32-jährige Lehrerin engagiert sich in zahlreichen Projekten, darüber hinaus für Ökologie und Nachhaltigkeit.

Acht Wochen Rucksacktrip durch Indonesien nach dem ersten Staatsexamen mit einer engen Freundin haben der Grund- und Hauptschullehrerin einen völlig neuen Blick auf die Welt eröffnet. „Ich habe angefangen, mein Leben ganz neu zu reflektieren und festgestellt, dass wir hier im Westen bereits in dem Land wohnen, wo ‚Milch und Honig fließt’“, beschreibt sie ihre Erkenntnisse aus einem Land, in dem die Umwelt leidet und die Menschen voller Fröhlichkeit und Lebensfreude sind, obwohl es ihnen materiell schlecht geht. „Das hat unglaublich viel mit mir gemacht“, erinnert sie sich an das erwachte Bewusstsein über ihre Verantwortung mit ihrem Bildungs- und Wissenstand für „mein eigenes Leben, das unserer Nachkommen und der gesamten Welt“.

Den Fernseher abzuschaffen und die frei gewordene Zeit einzusetzen, um einen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft zu schaffen, war der erste Schritt. Seitdem ist die Zweibrückerin mit Freundinnen und in Netzwerken unablässig auf dem Weg in einem Wandlungsprozess, den sie als Ziel definiert. Ohne Anspruch auf Perfektion.

„Das Leben hat uns massiv unterstützt. Corona hat uns eher in die Karten gespielt und was wir anfassen, läuft einfach super“, blickt sie auf etwas mehr als ein Jahr Food-Sharing, das Retten von Lebensmitteln vor der Tonne, zurück. Die beiden Freundinnen hatten die Idee dazu, Food-Sharing-Botschafterin Anika Weber kehrte mit ihrer enormen Erfahrung aus Karlsruhe in ihre Heimatstadt zurück und binnen kurzem gab es drei offizielle Fair-teilerstellen und ein Team von über 50 sogenannten Foodsavern, also Nahrungsrettern.