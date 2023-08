In Zweibrücken kann wieder Obst gepflückt werden Aktion „gelbes Band“ geht ins vierte Jahr

Barbara Danner-Schmidt sah vor ein paar Jahren einmal einen Bericht im Fernsehen, wo die bundesweite Aktion „gelbes Band“ vorgestellt wurde und war sofort Feuer und Flamme: „Klaus Fuhrmann, der den Bericht auch gesehen hatte, und ich waren uns sofort einig: Das könnte man in Zweibrücken auch machen. Die Aktion bekam schon im ersten Jahr eine große Resonanz, inzwischen sind 13 Teams an 14 Standorten dabei. Jedes Jahr beteiligen sich mehr Helfer an der Aktion. Für manche Menschen, die sich engagieren wollen, aber wenig Zeit haben, ist die Markierungsaktion ideal, denn sie dauert nur wenige Tage. Wir markieren in Zweibrücken und in allen Vororten, außer Mörsbach“, erklärt Danner-Schmidt, „die Flächen werden meist von der Stadt oder dem UBZ zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um Ausgleichsgrundstücke, die mit Obstbäumen bepflanzt wurden. Klaus Fuhrmann schaut sich die vorgeschlagenen Flächen an und wir entscheiden dann, ob es sicher ist, dort zu pflücken.“