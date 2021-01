Corona in der Südwestpfalz : In Zweibrücken gilt jetzt wieder Risikostufe rot

Auf der einen Seite wird fleißig geimpft, auf der anderen Seite infizieren sich immer weiter Menschen neu mit dem Virus. Foto: dpa/Patrick Pleul

Südwestpfalz Zu beklagen sind – wenn auch nicht in Zweibrücken – drei weitere Todesopfer im Zusammenhang mit der Pandemie.

Zweibrücken ist in der Liste der Corona-ärmsten Kommunen in Rheinland-Pfalz vom ersten auf den dritten Platz abgerutscht. Außerdem ist Zweibrücken mit einem Inzidenz-Wert von 52,6 nach längerer Zeit wieder im Bereich der Warnstofe rot. Den Landkreis Südwestpfalz und die Stadt Pirmasens stuft das Landesuntersuchungsamt (LUA) mit einer Inzidenz von 71,1 beziehungsweise 124,3 ebenfalls in der Risikostufe rot ein.

Zu allem Überfluss wurden auch noch drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet. So starb ein Mann zwischen 85 und 95 Jahren aus dem Haus Edelberg in Rodalben an den Folgen seiner Corona-Infektion. Zwei Frauen zwischen 80 und 100 Jahren verstarben in der selben Einrichtung mit einer SARS-CoV-2-Infektion.