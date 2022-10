Impuls-Spaziergang mit Cordula von Waldow : Selbsterkenntnis im Herbstwald

Strahlende Gesichter gab es bei den Teilnehmern am Ende des Impuls-Spaziergangs mit Workshop-Leiterin Cordula-Irene von Waldow in der Fasanerie. Das nächste Treffen ist am Samstag, 5. November. Foto: Susanne Lilischkis

Zweibrücken „Impuls-Spaziergang“ nennt sich ein Angebot, bei dem Meditationen und Wandern in der Natur sich abwechseln.

Der Aufenthalt im Wald kann erstaunliche Effekte auf die Gesundheit haben. Blutdruck, Stress und Stimmungen können durch einen Spaziergang im Grünen positiv beeinflusst werden. Der bundesweite Trend des Waldbadens und des achtsamen Naturspaziergangs hat nun auch Zweibrücken erreicht.

Am vergangenen Samstag trafen sich sechs Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu einem Impuls-Spaziergang in der Fasanerie. Angeboten wurde er von Cordula-Irene von Waldow, freie Autorin und Beziehungs-Coachin. Am Anfang stand eine Kennenlernrunde bei strahlendem Sonnenschein im Wildrosengarten. Hier wurde angesprochen, was jeder und jede „mitbringt“ zu dem Treffen an seelischem Ballast, Wünschen und Erwartungen.

Gemeinsam ging man dann auf eine Reise, die gleichzeitig ins Innere und ins herbstlich bunte Äußere führte. Die Referentin zeigte ein weißes Blatt Papier mit einem schwarzen Punkt darauf. Was mag er wohl bedeuten? Das konnten die Teilnehmenden nun beim gemächlichen Schlendern durch die Natur herausfinden. Während die Blicke durch das Herbstlaub wanderten, gingen die Gedanken nach innen. Und da kam Erstaunliches zu Tage. Erinnerungen an den Tod des geliebten Ehepartners und die tiefe Trauer, die dann folgte oder das schwarze Loch das einen zu verschlingen droht. Schon nach kurzer Zeit schaffte es von Waldow, dass sich die Teilnehmer aufgehoben fühlten. In einer achtsamen Atmosphäre entstand ein intensiver Austausch über ganz persönliche Lebensthemen zwischen Leuten, die sich noch vor einer Stunde völlig fremd gewesen waren.

„Ich möchte ein Samen sein, ich möchte etwas zum Blühen bringen“, sagte die Workshop-Leiterin dazu, „alles darf sein, nichts muss.“ Sie möchte ein Angebot machen, das angenommen werden kann. Oder auch nicht. Für jeden in dem ihm eigenen Tempo und der ihm eigenen Offenheit.

Zwei Stunden lang legten die Teilnehmenden eine kleine Wanderstrecke durch den Wald zurück, immer wieder unterbrochen durch kurze Meditationen und Impulse der Leiterin. So sollte zum Beispiel jeder einmal den Unterschied in sich spüren, bei den folgenden Aussagen: „Ich bin gegen Krieg“ und „ich bin für den Frieden“. „Was machen diese Sätze mit uns?“, wollte die Referentin wissen. Cordula-Irene von Waldow ist überzeugt, dass der Wald als Kraftort die Herzen öffnen kann und es den Teilnehmern ermöglicht, tief in ihr Inneres zu sehen. Und so geht sie bewusst mit der Gruppe in die Natur, statt Vorträge und Übungen im geschlossenen Raum abzuhalten.

„Impuls-Spaziergang“ nennt von Waldow ihr Angebot, das alle 14 Tage im Fasaneriewald stattfindet. Ihr Ziel ist es, eine Verwandlung anzustoßen, die Teilnehmer ihr höheres Selbst spüren zu lassen oder einfach Heilung geschehen zu lassen. Dabei ist es ihr wichtig zu betonen, dass sie keine Heilerin im ärztlichen Sinne ist. Sie möchte vielmehr einen Anstoß geben, dass Selbstheilung geschehen kann. In der heutigen schnelllebigen Zeit kann ein solcher „Impuls-Spaziergang“ helfen, Stress abzubauen und wieder mehr mit sich in Kontakt zu kommen. „Mein Lebensziel ist es, durch Hilfe zur Selbsthilfe die Herzen meiner Workshop-Teilnehmer zum Strahlen zu bringen“, bemerkte Cordula-Irene von Waldow zum Schluss.