Impfkoordinator der Stadt Zweibrücken : „Ganz viele Gespräche mit den Bürgern“

Zweibrücken Zweibrückens Impfkoordinator berichtet über etliche Fragen zu Astrazeneca und sieht in neuem Vorgehen des Landes „gute Lösung“.

Den Menschen brennen nach der neuerlichen Diskussion um den Impfstoff Astrazeneca zahlreiche Fragen unter den Nägeln. Das berichtete Matthias Freyler, Impfkoordinator der Stadt Zweibrücken, am Dienstagnachmittag auf Anfrage unserer Zeitung.

„Wir führen ganz viele Gespräche mit den Bürgern“, sagte Freyler. Er könne verstehen, dass nun eine gewisse Unsicherheit bestehe. Wobei es auch Zweibrücker gebe, die die Sache ganz anders interpretierten. „Einige haben zu mir gesagt: ,Klasse, jetzt komme ich doch hoffentlich eher an die Reihe, wenn ich mich mit Astrazeneca impfen lasse!’“

Die Neuausrichtung der Impfstrategie sieht vor, dass in Rheinland-Pfalz jetzt nur noch Menschen ab 60 Jahren mit Astrazeneca geimpft werden (siehe hierzu auch Aufmacher auf der Titelseite).

„Alle Bürger in einem Alter bis 59 Jahre bekommen den mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna“, sagt der Impfkoordinator.

Bereits an Karfreitag sollte – nach dem ersten Stopp von Astrazeneca vor wenigen Wochen – eine größere Zahl von Bürgern in Zweibrücken mit Astrazeneca geimpft werden. Nun gilt, dass an diesem Tag nur diejenigen dieses Vakzin erhalten, wenn sie, wie erwähnt, maximal 59 Jahre alt sind.