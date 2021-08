Sonder-Termin : Donnerstag Impfaktion für Kunden der Tafel

Zweibrücken Die Verantwortlichen rechnen damit, dass eine große Zahl an Impfwilligen zu diesem Sondertermin kommen wird.

Die Arbeit der Tafel Zweibrücken ist auch durch Corona stark beeinträchtigt gewesen; teilweise hatte sie ihre Arbeit ganz einstellen müssen. Jetzt leistet das Team der Zweibrücker Tafel an seinem Ausgabeort in der Canadastraße 32 wieder wertvolle Hilfe und Dienste. Wie der Impfdienstleiter des mobilen Impfteams, Jan-Hendrik Prager vom DRK Kreisverband Südwestpfalz bei seinem Besuch in Contwig zum Wochenbeginn mitteilte, wird der Impfbuslinie 5 mit dem gesamten mobilen Impfteam auch am Donnerstagnachmittag ab 13 Uhr in der Canadastraße 32 Station beziehen und allen Tafelbesuchern dabei die Möglichkeit bieten, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Prager: „Wir sind dabei von den Verantwortlichen der Zweibrücker Tafel angesprochen worden und natürlich werden wir gerade diesen Menschen, die ja weniger mobil sind, eine Impfmöglichkeit bieten. Wir gehen nach den Vorgesprächen davon aus, dass es weit mehr als 100 Impfwillige an diesem Tag bei der Zweibrücker Tafel geben wird!“