„Imperial Navy“ pflegt den Star-Wars-Kult Star-Wars-Truppen mitten unter uns

Vor Kurzem hat Lord Vader im Freundeskreis sogar eine Braut zum Altar geführt. Er ergänzt: „Außerdem besuchen wir regelmäßig Science-Fiction-Veranstaltungen. Die nächste findet Ende September im Technikmuseum in Speyer statt. Da zeigen wir auch wieder unsere mittlerweile echt umfangreiche Helmausstellung. Es gibt so viele verschiedene in den unterschiedlichen Film-Szenen.“ Weil die „Imperial Navy“ nichts verkauft und nicht gewinnorientiert ist, erhält sie Standplatz und sogar Strom kostenfrei zur Verfügung, ähnlich wie bei der Messe „Kreativ“ in Pirmasens.