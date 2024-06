Bundestagsabgeordnete entsetzt Kasernen-Zustand „teilweise ein Skandal“

Marold Wosnitza schildert seinen Eindruck: „Der Zustand der Unterkünfte der Kameraden und Kameradinnen ist schon teilweise ein Skandal.“ Das sei traurig, gerade vor dem Hintergrund, dass Deutschland in einer Situation sei, in der es eine gut aufgestellte Bundeswehr brauche. „Ich habe Kammern in der Justizvollzugsanstalt gesehen, die waren in besserem Zustand als das, was ich dort oben gesehen habe“, sagt der Oberbürgermeister.