Rosengarten Zweibrücken Immer mal wieder nachschauen

Eine Sitzbank im Parterschaftsgarten wird in Richtung Schachbrett ausgerichtet sein und einen Überblick über einen großen Teil des Gartens ermöglichen. In dem ehemaligen Kioskhäuschen dort entsteht eine Ausstellung über die Geschichte der Städtepartnerschaft mit Bildern der drei Städte. Die Dahlien werden künftig nur noch in Kübel gepflanzt. „Sie brauchen extrem viel Wasser und sind so wesentlich ressourcensparsamer zu pflegen“, informiert der Rosengartenmeister.