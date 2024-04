„Wohnsiedlung mit Einkaufsmöglichkeiten“ für Insekten Im Rosengarten soll es bald gemütlich für Insekten werden

Zudem wird ein Sandbereich für Molche und Insekten entstehen, die sich eingraben. Eine Steinschüttung bietet sich für Erdkröten, aber auch für Spinnen und Käfer an, die dort hineinschlüpfen können. Totholz werde zudem mit Lehm-Löss befüllt. „Denn rund 75 Prozent aller heimischen Wildbienen in Europa leben in Lehm-Löss“, berichtet Hübscher. Dabei sei das Material nicht ganz einfach. Ist es nicht überdacht, wird der Lehm-Löss einfach weggespült.