Zu viele Anmeldungen IGS Contwig löst ein Luxus-Problem

Liegen jedoch generell zu viele Anmeldungen vor, entscheidet das Los. Mögliche Absagen kämen aber bei den betreffenden Eltern sicher so zeitnah an, dass diese ihr Kind völlig problemlos noch rechtzeitig an einer anderen Schule anmelden könnten, betont der Schulleiter: „Unsere Anmeldefrist endet bereits am 1. Februar, sonst üblich ist Ende Februar“, so Höchst.