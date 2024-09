Verhandlungen bei Tadano IG Metall: 1100 Mitarbeiter müssen bleiben

Am Montag haben in Eschborn bei Frankfurt Tadano-Arbeitnehmer und -Arbeitgeber in der sogenannten Einigungsstelle verhandelt (wir berichteten). Begleitet wurde es durch Proteste der Tadano-Belegschaft sowie weitere gewerkschaftliche Gruppen vor dem Mercure Hotel in Eschborn. Selbst IG Metall-Chefin Christiane Benner war vor Ort und forderte die Unternehmensführung auf, die guten Ideen der Mitarbeiter nicht in den Wind zu schlagen. Wie einer der Verhandlungsführer der Gewerkschaftsseite, Salvatore Vicari, am Dienstag sagte, habe der Protest für Bewegung auf der Arbeitgeberseite gesorgt.