Arbeitskampf bei Tadano Waffenstillstand bis 2. September

So lautete der Tenor bei der Pressekonferenz, die die Verhandlungsführer der Arbeitnehmerseite am Dienstag im ehemaligen City Outlet abhielten. Zehneinhalb Stunden hatten sie tags zuvor mit dem Tadano-Management in Pirmasens zusammengesessen. Herausgekommen war letztlich ein „Peace Agreement“, ein Vertrag, in dem sich beide Seiten verpflichten, bis zum 2. September keine weiteren Maßnahmen zu veranlassen. Die Arbeitgeber dürfen in der Zeit keine Kündigungen aussprechen, die Gewerkschaft nicht zum Streik aufrufen.