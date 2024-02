Von Kahlschlag bedrohte Zweibrücker Belegschaft nicht über Ausbau in Lauf informiert Wut wächst bei Tadano in Zweibrücken

Bis jetzt hätten Betriebsrat und die IG-Metall-Vertrauensleute bei Tadano „überhaupt keine Infos, warum in Lauf ausgebaut und in Zweibrücken abgebaut wird“, sagt Gewerkschafter Vicari. Es sei auch „nicht in Ordnung, die Werke so gegeneinander auszuspielen“. Die Nachricht aus Lauf verbreitete sich dann wie ein Lauffeuer in Zweibrücken, auch der Pfälzische Merkur berichtete am späten Nachmittag bereits online. „Daraufhin hast sich eine große Wut entwickelt“, berichtet Vicari von vielen Rückmeldungen an die Arbeitnehmervertreter. „So geht man mit den betroffenen Familien nicht um. Ich kann da wirklich kein gutes Haar lassen an der Kommunikationspolitik von Tadano.“