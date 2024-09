IG Metall: Urabstimmung über Ergebnis am 1.10. Wohl Einigung bei Verhandlungen über Kahlschlag-Pläne von Tadano

Tadano-Demag-Unternehmenssprecherin Anne Steeb hatte am Samstagmittag auf Merkur-Anfrage zum Stand der am Freitag begonnenen jüngsten Einigungsstelle-Verhandlungsrunde gemailt: „Ein endgültiges Ergebnis kann ich Ihnen leider nicht mitteilen. Wir sind aber auf einem guten Weg. Die Spezialisten arbeiten noch an den Details. Ich werde mich bei Ihnen melden, sobald ein finales Ergebnis vorliegt.“