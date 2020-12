Verlangter Kaufpreis: 4,15 Millionen Euro : Die Zweibrücker Eishalle steht zum Verkauf

Zweibrücken Die „beliebte Sport-Freizeitimmobilie“ wird von einem Makler als „Renditeobjekt“ mit zehnjähriger Pachtlaufzeit beworben.

Die Eishalle in Zweibrücken steht zum Verkauf. Das Objekt wird von einem Makler aus dem Raum Baden-Baden in einer Anzeige beworben. Der Standort wird in der Anzeige nicht explizit erwähnt, allerdings ergibt sich aus der Beschreibung der Lage (genannt wird Südwestdeutschland und dass sich das Objekt an der deutsch-französischen Grenze an einem „überregional bekanntem Einzelhandelszentrum“ in unmittelbarer Nähe zur Autobahn befinde), dass es sich unzweifelhaft um Zweibrücken und die Ice-Arena handelt.