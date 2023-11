Tatort Poststraße Kleinwagen mit Steinen beworfen

Vandalen haben in der Zeit zwischen 31. Oktober (20.30 Uhr) und 1. November (16.40 Uhr) einen in der Zweibrücker Poststraße geparkten weißen Hyundai i10 mit Ortskennung „ZW“ massiv beschädigt. Es wurden das hintere Kennzeichen abgerissen und eine Seitenscheibe sowie die C-Säule mit Steinen beworfen. Ebenfalls wurden beide Seitenspiegel nach vorne umgeklappt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, schätzt die Polizei Zweibrücken und sucht Zeugen der Tat: pizweibruecken@polizei.rlp.de, Tel. (0 63 32) 97 60.