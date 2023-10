Neue Regelung Im Rosengarten müssen künftig auch Hunde zahlen

Frage an den Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ), der den Rosengarten aktuell betreibt. Dort ist aktuell Daniel von Gyldenfeldt der richtige Ansprechpartner für derlei Anliegen. „Der Hauptgrund ist, dass wir viele Schäden haben“, erläutert er. Immer wieder pinkelten Hunde an die Pflanzen (häufig an die selben), was denen nicht gut bekomme. Dann nehme es auch nicht jeder Hundebesitzer mit dem Einsammeln der Hinterlassenschaften seines Vierbeiners nicht allzu genau. „Manche schauen sich um und wenn sie meinen, niemand sieht’s, lassen sie den Haufen einfach liegen.“