Ehemaliges Reno-Gebäude H&D Shoes wechselt an den Kinokreisel

Die H&D Shoes and more Hoffmann GmbH wurde 1993 in Zweibrücken gegründet und hat sich auf den Verkauf von Markenschuhen zu günstigen Preisen spezialisiert. Das 200 Mitarbeiter starke Unternehmen zählt heute 13 reine Schuhfilialen, vorwiegend in Baden-Württemberg, darüber hinaus zwei Intersport-Geschäfte sowie ein reines Textilgeschäft. Der Firmensitz ist auf dem Gelände des Zweibrücker Flughafens. Der Store in Zweibrücken führt hauptsächlich Schuhe, es gibt aber auch eine kleine Textilabteilung.