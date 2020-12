Zwei Haustiere in Zweibrücker Canada-Siedlung wohl durch Giftköder gestorben : Angst vor Tierhasser geht um

Zwei Haustiere in Zweibrücker Canada-Siedlung wohl durch Giftköder gestorben

Hundefreunde sind alarmiert: Unbekannte haben in der Canada-Siedlung Giftköder ausgelegt. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Anwohner in der Canada-Siedlung warnen mit Schildern vor den Gift-Ködern eines mutmaßlichen Tierhassers. Das ist nicht das einzige Problem, erklärt eine Betroffene. Seit einiger Zeit komme es vermehrt zu Diebstählen.

Geht ein Tierhasser in der Canada-Siedlung um? Mehrere Anwohner der Canada-Siedlung fürchten dies, wie uns eine von ihnen erzählt. Sie hat sich an den Merkur gewandt, um Alarm zu schlagen.

„Es wurden Giftköder ausgelegt. Bereits zwei Tiere sind verendet“, erklärt die Frau (Name der Redaktion bekannt). In einem Fall sei der Hund eines Nachbarn verendet. „Es war ein Welpe. Ein Chevalier-King-Charles-Spaniel. Das Tier war gerade einmal 16 Wochen alt.“ Der Nachbar sei deswegen „völlig am Boden zerstört“, sagt die Frau.