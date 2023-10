Auf Feldweg bei Zweibrücken-Wattweiler Nicht angeleinter Hund verletzt Passantin

Erneut hat in Zweibrücken ein freilaufender Hund zugebissen. „Am vergangenen Samstag kam es zu einem Vorfall auf einem Feldweg nahe Wattweiler, bei dem eine Passantin von einem nicht angeleinten Hund durch einen Biss in den Oberschenkel verletzt wurde“, teilte am Dienstag die Polizeiinspektion Zweibrücken mit. Der Hund habe nicht auf den Rückruf seiner Hundehalterin reagiert und geriet außer Kontrolle. Die Geschädigte musste in Folge des Hundebisses ambulant im Nardiniklinikum in Zweibrücken medizinisch versorgt werden.