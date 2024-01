Hospizbegleitung beim AHPB Südwestpfalz Wegbegleiter in schweren Zeiten

Die Aufgaben sind dabei sehr vielfältig. Hospizbegleiter erfüllen die Bedürfnisse der sterbenden Menschen und stehen auch deren Angehörigen trauerbegleitend zur Seite. Besonders wertvoll ist die Zeit, die sie den Erkrankten schenken, bei Spaziergängen, in Gesprächen, beim Vorlesen, Spielen, Malen oder Musizieren. Sie bieten das an, was in der jeweiligen Situation gerade guttut und fördern damit das seelische Wohlbefinden.