Projekt von Holzbearbeitung Schneider in Zweibrücken : Neuer Gewerbepark bereits komplett vermietet

Norbert Schneider, Senior-Chef von Holzbearbeitung Schneider, mit seinem Sohn und Junior-Chef Anton Schneider am neuen Gewerbepark in der Zweibrücker Fruchtschuppenstraße mit insgesamt drei Hallen. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Drei große Hallen hat das Unternehmen Holzbearbeitung Schneider hochgezogen. Sie bilden einen neuen Gewerbepark zwischen Fruchtschuppen- und Luitpoldstraße. Die drei Hallen sind bereits langfristig vermietet. Ein großer Erfolg für Schneider junior und senior – die ein Lob an das Rathaus aussprechen.

Neugierige Blicke hat es in den vergangenen Monaten wiederholt auf das Grundstück zwischen Fruchtschuppen- und Luitpoldstraße in Zweibrücken gegeben. Drei große Hallen sind dort im Bau befindlich, allesamt in sattem Schwarz. Was da wohl reinkommt?

Wie bereits im Pfälzischen Merkur berichtet, realisiert Holzbearbeitung Schneider hier, neben seinem Unternehmenssitz, einen neuen Gewerbepark. Und die Stimmung bei Senior-Chef Norbert Schneider und seinem Sohn Anton ist sehr gut. Kein Wunder, sind doch alle drei Hallen, kaum dass sie fertig wären, bereits allesamt vermietet.

„Langfristig“, wie Norbert Schneider zufrieden betont. Besser könnte es also nicht laufen. Im Frühjahr 2022 werden die drei Hallen bezugsfertig sein. „Alle sind top-modern, mit Fußbodenheizung“ sagt Norbert Schneider stolz. Zwei der Hallen hätten eine Verkaufsfläche von je 500 Quadratmetern, die dritte Halle weise eine Bürofläche von 600 Quadratmetern auf.

Die Mieter in spe für die drei Hallen sind in Zweibrücken altbekannte Namen. In eine Halle zieht Wässa & Schuster ein; der Anbieter von Farben, Lacken und Lasuren ist derzeit in der Fruchtmarktstraße angesiedelt, wird also im Frühjahr umziehen.

Ebenso Stahl & Krähe. Das unter anderem auf Werkzeuge und Arbeitskleidung spezialisierte Unternehmen, aktuell noch in der Schillerstraße ansässig, wird gleichfalls umziehen, sobald die Hallen fertig sind.

„In die dritte Halle kommt Thermomess“, sagt Anton Schneider. Thermomess mit seinen Dienstleistungen rund um Wärmedienst und Vertrieb und Montage entsprechender Geräte hat einen von mehreren über die Bundesrepublik verteilten Sitzen in Althornbach, ist in der Region Zweibrücken also ebenfalls gut bekannt.

„Thermomess wird mit Verwaltung, Sekretariat und Service-Mitarbeiterin in eine der drei Hallen einziehen“, sagt der Junior-Chef weiter.

Wie viel die Schneiders in die drei Hallen investiert haben, wollen sie nicht verraten. Sie skizzieren lediglich, dass es sich um einen „siebenstelligen Betrag“, sprich, eine Millionen-Investition, handelt.

In dieser Summe noch nicht enthalten sind die Nerven, die das Projekt gekostet hat. Senior-Chef Norbert Schneider blickt zurück: „2017 gab es die ersten Planungen für den Gewerbepark. Bis zur Fertigstellung sind es also über vier Jahre, die vergangen sein werden. Das ist schon sehr lange“, merkt er an, dass die ganzen baurechtlichen und verwaltungsrechtlichen Hürden für einen Investor eine harte Nuss sein können.

Aber der Senior-Chef hat auch ein Lob in petto. Die Stadtspitze und Anne Kraft von der Wirtschaftsförderung hätten das Vorhaben rege begleitet. „Wir haben uns gut unterstützt gefühlt.“