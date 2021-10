Hofladen auf dem Berghof Dellfeld : Nudeln in vielen Variationen

Dellfeld Auf dem Berghof Dellfeld ist ein Hofladen eingerichtet. Für die hausgemachten Nudeln verarbeitet Sabine Weber die Eier der eigenen, glücklichen Hühner und eigenes Getreide. Das aufwändige Handwerk soll trotz der großen Nachfrage ihr kreatives Hobby bleiben.

„Wie sagt man so schön: Aus Spaß wurde Ernst“, lacht Sabine Weber. Die 41-jährige Fußpflegerin hat gemeinsam mit ihrer Familie auf dem Berghof in Dellfeld einen Hofladen eröffnet. Ihr Hauptprodukt sind hausgemachte Nudeln „wie bei Oma“. Der Bauernhof selbst ist ein Familienbetrieb, betrieben von Gertrud Rothaar, ihrem Sohn Markus mit seiner Ehefrau Sabine und unterstützt von deren beiden Kindern, Emelie und Nesthäkchen Lucas.

„Vor neun Jahren, als der Steitzhof zum Industriegebiet wurde, sind wir von dort hierhergezogen“, berichtet die Hofseniorin. Angebaut werden Weizen, Mais, Dinkel und neu zur Probe auch Silphie. Da sie aktiv bei den Landfrauen mitwirkt, ehemals in Zweibrücken und jetzt in Dellfeld, wird in der großen Scheunen in normalen Jahren das große und weithin bekannte Scheuerfest der Landjugend gefeiert. Gertrud Rothaar ergänzt: „Außerdem finden bei uns immer wieder mal Landfrauen-Kreativkurse statt.“ Dabei lernte sie unter anderem Kranzbinden und auch Ostereier kunstvoll zu gestalten.