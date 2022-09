Blasmusik-Ensemble aus Kirrberg begeisterte bei Zweibrücker Partnerschafts-Besuch in Übersee : Hofgassler in Kanada auf großer Tour

Kirrberg/Zweibrücken Das Blasmusik-Ensemble aus Kirrberg begeisterte in Zweibrückens Partnerstadt in der Provinz Ontario.

Auf dem Flughafen in Toronto angekommen, ging es mit dem Bus ins etwa 100 Kilometer nördlich gelegene Barrie, wo die 35 Besucher von ihren Gastfamilien oder im Hotel empfangen wurden. Gleich am Folgetag besuchten die Gäste das County-Pioneer-Museum und die Scenic Caves. Begleitet von harmonischen Alphornklängen wagten die Besucher einen abenteuerlichen Walk über die Hängebrücke in den Blue Mountains, heißt es in der Mitteilung weiter. Anlässlich des Städtejubiläums wurde am darauffolgenden Tag im Military-Heritage-Park eine Granitbank von den jeweiligen Oberbürgermeistern Jeff Lehman (Barrie) und Marold Wosnitza (Zweibrücken) eingeweiht. Am Abend fand das erste von insgesamt vier Konzerten der Hofgassler zusammen mit dem ortsansässigen King-Edwards-Chor in der Westside-Evangelical-Lutheran-Church statt. Zu Beginn eines jeden Konzertes wurden die Nationalhymnen beider Länder gespielt. Die Darbietungen der Hofgassler waren an diesem Abend eher solistisch geprägt. So konnten Klaus Dejon am Soloalphorn, Rainer Satzky an der Panflöte und Peter Schuster am Flügelhorn ihr Können unter Beweis stellen.